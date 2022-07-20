Murat Muratoğlu: Elin yabancısı niye parasını getirsin?

Halihazırda yaklaşık 210 milyar dolar yatıyor yerli yatırımcılar adına Türk bankalarında… Türk halkı kendi parası yerine dış mihrakların para birimini güvenli buluyor. Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu çoktan kaybettik! Kendi vatandaşın bile sana güvenmiyorsa neyi var neyi yoksa dolara yatırıyorsa, elin yabancısı niye güvenip parasını getirsin sana?

Zaten istenmiyorlardı… Akıları sıra yabancı yatırımcı olmazsa dolar hızlı hareket edemezdi… Kurlarda daha fazla kontrol sağlanabilirdi… Adeta gitmeye zorlandı hepsi… Elimizde kaldı yerli yatırımcı… Aldığı dövizin önemli bir kısmı tekrar Merkez Bankası’na munzam karşılığı olarak gidiyor. Merkez Bankası’nın kamu bankaları aracılığıyla döviz satarken kimin olup olmadığına bile bakmıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı