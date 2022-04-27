Murat Muratoğlu: Dünyaya, ‘Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu’ mesajını verdik

Peki Nebati Bey neden Amerika’ya gitmek zorunda hissetti kendini? Almanya’dan gelen dayılar gibi kurusıkı açıklamalar ile yönetilir mi ekonomi? Boş durmamış, toplantı kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya gelerek hasbihal etmiş. Hatta bizden borç isteyen IMF ki bunu yalanlamışlardı, bizimle çok alakadar olmuş. Olur tabii… Nasıl batırdınız, sefalete sürüklediniz koca ülkeyi diye ilgi duymalarından daha doğal ne olabilir ki?

Anlaşılan net bir biçimde Amerika’dan dünyaya, “Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu” mesajını verdik. “Bir ülke ekonomisi nasıl yönetilmemeli” kitabını yazdık, altına imzamızı attık. Bu hamleyle ekonomide dosta korku düşmana güven veren bir görüntü oluşturmayı başardık…

Murat Muratoğlu’nun yazısı