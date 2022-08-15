Murat Muratoğlu: Dibin dibini gördü ekonomi

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s bir kez daha notumuzu indirdi. Nereye? Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Pakistan, Tacikistan seviyesine…

Nasıl kötü, yetersiz ve bilgisiz bir yönetime düştüysek ülke tarihinin en kötü ekonomik durumu ile karşı karşıya olduğumuz tescil edildi.

Denizlerde doğalgaz aramaları için sondaj yapıyoruz ya… Yerin 6 kat dibinde Türkiye’nin kredi notuna rastlar mıyız mı acaba?

Oysa dünyanın en büyük havalimanlarından birini, köprüleri ve hatta İstanbul’un tepesine devasa bir cami bile yapmıştık. Sahi hangi parayla yaptık? Borç aldık!

İşte Moody’s; “Ey borç verenler, Türkiye borçlarını geri ödemede ciddi sorunlar yaşayabilir, zamanında ödemekte zorlanabilir” diye malumu dünyaya ilan etti.

Murat Muratoğlu’nun yazısı