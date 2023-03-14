Murat Muratoğlu: Cari açık baş edilmez boyutlarda

Türkiye, IMF ile toplam 19 anlaşma yaptı. Bunların sadece birinde nakit para masaya konuldu. Diğerlerinin hepsi kefalet niteliğindeydi. Nakit dediğimiz de 10 milyar dolar… Kullanılan kısmı ise 2.5 milyar dolar… Üstü kasada bekledi. Geri kalanını da kredi kartı limiti gibi düşünün… Ödeme gücü yarattı. Kâğıt üstünde kaldı. Kullanılmadı. Bugün olsa IMF’ye olan borcu öp başına koy! Devede kulak misali… Durum aynen borcun bakkala olanını ödeyip bankaya olanın artması gibi… Ortamlarda “IMF’ye borcumuz yok” diye hava atarsın, aslında geçen yıl aldık ama onu atlarsın… Kim nereden bilecek? Biz ne yapıyoruz? Elin parasıyla elin malını alıyoruz, deftere yazdırıyoruz. El alemin kredi derecelendirme şirketi “çok borçlandınız” diye kredi notumuzu düşürünce de laf ediyoruz. Cari açık baş edilmez boyutlara çıkıyor. Tansiyonum yüksek ama sıkıntı çıkarmıyor zannedersin, iki gün sonra yolda yeri öpersin.
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