Murat Muratoğlu: Çakma finans merkezi

Yasal altyapıya ve finansal regülasyonlara gireceğim ama ancak kendimizi kandırırız yalanlarla, dolanlarla… Ciddiye alınacak tarafları yok! Paranın çok olduğu yerde hukukun varlığı esastır. Bizde hukuk mumla aranıyor bulunca insan seviniyor. Adaleti, güveni yerle bir etmişsin, sana kim güvenip parasını emanet etsin? Demem o ki, finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil… Daha nasıl anlatsam bilemiyorum ama İstanbul bu zihin yapısıyla, yönetim anlayışıyla, mevcut sistemle bırak finans merkezi olmayı eğlence merkezi bile olamaz. Hele sermaye kontrollerinin uygulandığı ve neredeyse kapalı ekonomiye geçmek üzere olan bir ülke Türkiye… Yurt dışına sadece 50 bin dolar göndermeye çalışıp başına gelenleri anlatsana herkese… Hadi hepsini geçtim… Güzel kardeşim senin bütün finansal şirketlerini değerini topla… Bankaları, sigortaları, faktöringi, leasingi, borsa aracı kurumlarını… Hepsinin değeri dünya çapında iş yapan bir büyük internet şirketi kadar etmiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı