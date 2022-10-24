Murat Muratoğlu: Bütçede, yapılacak evlere para yok

“Yüzyılın Konut Projesi” ya da “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi” olarak adlandırdıkları seçim projesi iyi güzel de sanki bir hesapsızlık var. Başvuru sayısı 7.5 milyona ulaştı ve ilk aşamada 250 bin, 2025’e kadar 500 bin TOKİ sosyal konut projesinin yapılacağı açıklandı. Nitekim Erdoğan, sosyal konut projesinin tutarını 422 milyar lira olarak açıkladı ve bunun 170 milyar lirasının devlet tarafından ve TOKİ kaynaklarından karşılanacağını ifade etti. İki yıl sonra teslim edileceği vaat edilen konutlar için bütçeye konulan 2023 ödeneği 10 milyar lira, 2024 bütçesinde 12 milyar lira ve 2025 bütçesinde 14 milyar lira ayrıldı. Üç yılı topla 36 milyar lira… Para ayrılmadıysa bütçede kaynak nerede? İlan edilen kampanyanın sırf seçim uğruna ne kadar plansız-programsız ve alelacele hazırlanıp ortalığa sürüldüğü apaçık ortada… Hâlâ teslim edilmeyen ve bazılarının inşaatı bile başlamayan, 2019’daki sosyal konut projelerini bitirselerdi keşke önce… Sahi onlara ayrılan para var mı bütçede?
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