Murat Muratoğlu: Bütçe, ’18+’ uyarısıyla yayınlanmalı

İlk üç ayda bütçe harcamalarının geçen yıla göre yüzde 83 artması, iktidarın bütçeyi seçime kadar neredeyse sıfırlayacağı aşikâr… Sıfırlamak da nereden girdiyse literatürümüze… Neyse… Bütçe ödenekleri ve borçlanılan paraların nereye harcandığını hadi sorgula… Yalan dolan başlıklar altında toplanmış hepsi… İlk üç ayda mal ve hizmet alımları geçen yıla göre yüzde 132 arttı. İnşallah malı Arap Faik’ten almadı! Hizmet derken? Belli ki yandaşını kolladı. Savunma harcamaları yüzde 228 arttı. Hayırdır bize bir ülke mi saldırdı. Suriye operasyonlarından olmalı derseniz, o geçen yıl da vardı. Cari transferlerin yüzde 107 artması dikkat çekiyor. Hazine’den SGK’ya yapılan aktarımları içeren cari transferlerdeki artışın yüzde 100’ü aşması… “Bay Tayyip SGK’yı batırdı!” derlerse yok mu haklılık payı? Durun yahu… Daha bütçede görünmeyen Kur Korumalı Mevduat’ın ödemeleri olacak. Hele dolar 20 liranın üzerinde resmi olarak artarsa bütçe tam taklada… Artık ne kadar sıkışmışlarsa bu döviz yokluğunda… Yine vergiden muaf dediler Kur Korumalı’lara… Üşenmeyip bir hesap yapsanıza ne olacak seçimden sonra? Ben yaptım! Etraftan çoluk çocuğu uzaklaştırmanız lazım. Nitekim kendisi “18+” uyarısıyla yayınlanan film tadında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı