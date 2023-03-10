Murat Muratoğlu: Bu ülkede tavuk döner yememiş bir analiste asla inanmayın

Bir de bunu yazan analistlere para veriyorlar ya ben ona yanıyorum. Öyle Türkiye’deki gibi üç, beş kuruş da değil, on binlerce dolar maaş, yıl sonunda yüz binlerce dolar ikramiye alıyorlar. Daha önce de dolar 6.50’ye gerileyecek diyen analistler olmuştu. İnanan bozdurdu ve çok kısa bir süre için 7 liranın altına dahi kaydı fiyatı… Sonrasında hiç durmadı. Peki o analist kardeşlerimiz ne yaptı? Revizyon! Türlü bahaneler ileri sürüp dolar 10 lirayı geçebilir raporu yazmaya başladılar, 18 liraya fırladı! Yani siz, siz olun banka adı afili diye yabancı analist bilir bu işi sanıp hemen atlamayın. Sorun bakalım hayatında hiç Türkiye’ye düşmüş mü yolu raporu yazan Brendan McKenna’nın? Bu ülkede tavuk döner yememiş bir analiste asla inanmayın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı