Murat Muratoğlu: Bu performans ülkenin sırtına bambaşka bir yük bindiriyor

Kur farkı, döviz mevduatı sahiplerine verilen milyarlarca lira tutarında faizin adı… Ortamlarda “faiz düşürdük” demek için ortaya konulan bu performansın maliyeti ülkenin sırtına bambaşka bir yük bindirilmesi… Sonlandırılacağı zaman ülkeyi batıracak kendisi… Bakmayın, onlar da kendilerine “faizleri indir” talimatını veren ve kendine ekonomist diyen kişinin dünya gerçeklerinden kopmuş olduğunun farkında… İş bulmak kolay mı bu zamanda… “İndir” dediler ben de “indirdim” der geçer.

Murat Muratoğlu’nun yazısı