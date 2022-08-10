Murat Muratoğlu: Bu olay bile bir ülkenin nasıl yönetilemediğinin en canlı örneği

Yalandan, vay efendim yapamazlar, yok efendim parasını verdik, yapımında ortağız, İncirlik’i kapatırız geyikleri ile sert karşılık verdik. İplenmedik. Bu arada en az 15 milyar dolar zarar ettik. Tarihi baştan yazıyorduk resmen… Belli ki askeri ve diplomatik hamlelerimiz dünya üniversitelerinde dış politika dersinde “Bir ülkenin ibret verici hikâyesi” olarak okutulsun istedik.

Diğer yandan Rusya’dan aldığımız S-400’ler de kurulamadı, depoya konuldu. Sahi nerede kullanılacaktı, bakın o hiç açıklanmadı. Kendi savaş uçağımızı üreteceğiz diyorsanız, uzaya her hafta roket yollayan Amerika bile kendi başına üretmedi o uçağı… Sadece bu olay bile bir ülkenin nasıl yönetilemediğinin en canlı örneği… Ekonomiye gelirsek yapılan hatalar bu durumun bile beteri…

Murat Muratoğlu’nun yazısı