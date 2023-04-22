Murat Muratoğlu: Bu fiyatlarla altı ay hiç para almasa yine karda

Bayram hediyesinin kralı Erdoğan’dan geldi… Seçim sağ olsun cebinden veriyor gibi bir ay bedava doğalgaz verdi. Ayrıca 25 metreküpe kadar bir yıl bedava… Yani günlük 5 lira…

İyi de doğalgaz fiyatları 2022 Eylül ayından itibaren öyle bir inişe geçti ki, şu anda fiyatı neredeyse o günlerin beşte, onda biri… Biz gördük mü indirimi? ABD’de de doğalgaz son bir yılda senede 10 dolar seviyelerinden 2 dolara kadar düştü. Avrupa’da 346 dolardan, 38 dolara düştü. Sadece 2022’de hane tüketiminde doğalgaza yüzde 164 oranında zam yapıldı Türkiye’de… Bu fiyatlarla 6 ay hiç para almasa yine kârda! Çıkan gaz bu fiyatlarla maliyetini kurtarsın ben razıyım… Günde 3 milyon metreküp gaz… Ayda 90 milyon, yılda 1 milyar 90 milyon metreküp yapar. Şimdilik tabii… Kapasite artınca yılda 10 milyar metreküpe çıkalım. Üretim artacağı için bunu 8 katı ile çarpalım… Ne etti? Türkiye tüketiminin yaklaşık yüzde 10’u mu? Yırttık abicim! Ya bayramdan sonrası? Dolar kuru bayram öncesi son gün serbest piyasada Türk Lirası karşısında 20.40’ı dürttü, elimizden öptü. Böylesine rezalet yönetilen bir ekonomi için gayet normal bir görüntü…

Murat Muratoğlu’nun yazısı