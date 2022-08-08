Murat Muratoğlu: Bizdeki enflasyon Rusya ve Ukrayna’dakinin toplamının iki katından fazla

İstatistik Kurumu’na göre enflasyon temmuzda yıllık yüzde 79.60 oranında arttı. Üretici enflasyonu yıllık yüzde 144.67’ye çıktı. Adına Üretici Enflasyonu dedikleri bildiğin sokak enflasyonu. Rusya, Ukrayna’ya şubat ayında saldırdı. Yaklaşık 7 aydır savaşıyorlar. Ukrayna’nın yarısı yıkıldı, Rusya ağır ambargolar altında kaldı. Enflasyon Rusya’da yüzde 15.9 oranında… Ukrayna’da yüzde 21.5’a çıktı. Bizde ikisinin toplamının iki katından daha fazla enflasyon var! Ülkeyi savaşa girmişten beter yönetip bu hale getirmek için sadece ekonomi bilmemek yeterli olmaz. Başka meziyetler de gerek…

Murat Muratoğlu’nun yazısı