Murat Muratoğlu: Birkaç ‘feda yılı’ gerekli

Bizim ekonomi yönetimi bunu iyi bir şey sanıyor ve seviniyor. İşin fena tarafı da bu ya… Ya biriktirmeyip harcayacaksın ya da biriktirirken paran durduğu yerde eriyecek. Al sana bak bugün açıklanan enflasyon yine düştü. Mal ve hizmet satın alabiliyor musun? Hayır! Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor. Peki, dünyada durum ne? Enflasyon el alemde kedi, bizde ejderha… Gelişmiş ülkeler enflasyonu çoktan kontrol altına aldılar. Bizde nereye kadar böyle gider. Köklü bir değişim yapıp birkaç “feda yılı” ilan etmemiz gerekli ki bu döngüden çıkabilelim. Onun da siyasi faturası olacaktır. Yani? Bir şey yapılmayacak, gittiği yere kadar gidecek!

Murat Muratoğlu’nun yazısı