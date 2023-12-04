Bu sorunun cevabını Venezuela yıllar önce kurduğu fon ile bize göstermişti. İbret alınmalıydı. Örnek alındı! Adını FONDEN koymuşlardı. Kurulduğu gün itibarıyla ülkeyi dibe çekmeye başladı. Beklenen son geldi. Milyarlarca dolar nerelere aktarıldı kimse bilemedi… Aslında Venezuela’nın fon kurması gayet mantıklıydı… Petrol rezervi bakımından yaklaşık 303 milyar varil ile dünya lideri… Bunun anlamı Venezuela’nın bilinen petrol rezervi en yakın rakibi Suudi Arabistan’dan yaklaşık 35 milyar varil daha fazla… Garanti para! Fon kurulduktan sonra Başkan Chavez, ülkenin milyarlarca dolarlık gelirinin nasıl harcanacağının tek belirleyicisi konumuna kendini oturttu. Başkanın kişisel onayına dayanan ve parlamento denetiminden geçmeyen tek bir imza ile milyarlarca dolar uçtu.
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