Murat Muratoğlu: Benzin 7 liradan 22 liraya indiği için gerçekten çok sevindim

Bakan Nureddin Nebati, bu hayatta rol modelim… Her daim takipteyim… Dedi ki, “Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Hakkı teslim edin.” Ediyorum. Ediyorum. Ediyorum. Düşünün yandaşlar bile bu durumu manşet yapmaya utanıyorlar ama ben destekliyorum. Daha ne yapabilirim? Benzin ve mazot 7 liradan 22 liraya indiği için gerçekten çok sevindim. Ülke ne hale geldiyse otomobilin deposunu full yapana bildiğin zengin gözüyle bakılıyor. Sahi benzin fiyatları 22 liraya inerken ekonomi yönetiminin bu düşüşe nasıl bir katkısı oldu? Fiyatlar çıkarken, dünyada yaşanan petrol fiyat artışı yüzünden… Düşerken, “hakkımızı teslim edin biz yaptık” serzenişi… Enteresan bir bakış açısı değil mi?
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