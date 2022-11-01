Murat Muratoğlu: Bankalar sadece devletin onayladığı şirketlere kredi verebiliyor

Şimdi yeniden Kredi Garanti Fonu ile para basıp, pompalamaya hazırlanıyorlar. Belli ki bu sefer motoru yakmayı kafaya koymuşlar. Çabuk geçer ilk aylar sonrasında bir tatsızlık başlar. Nitekim, “Faiz oranlarının indirilmesi ne açıdan size yarar; krediye daha ucuza erişebiliyorsanız. Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur” diye devam etti… Nedeni neydi? Bankalar sadece devlet tarafından onaylanmış şirketlere kredi verebiliyorlar. O fena ama benim korkum bambaşka… Kimsenin dile getirmediği tahsili gecikmiş kredi işi… Yaz ayları itibarıyla Türk bankaları tarafından tutulan umudu kestikleri ve önemli temerrüt riski altında tuttukları kredi miktarı 50 milyar dolar civarı… Kredilerin takibe gitmesi müşteri onayına bağlı olabilir mi? Yaptılar o da oldu! Şaka gibi değil mi? Türkiye’de şaşıracak bir şey kaldı mı sahi?
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