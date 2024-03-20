Murat Muratoğlu: Avrupa’yı kurtardı ama Türkiye’yi bataklığa sapladı

Para, pul elbet bulunur ama ya huzur? Herkesin evinin saray gibi demir kapıları, yüksek duvarları yok ki! Demek Medine hurması, ejder meyvesi yerken etrafı pek göremedi. Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban; “Türkiye olmasaydı Avrupa ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı” sözleri bunun en güzel kanıtı. Avrupa’yı kurtardı ama Türkiye’yi bataklığa sapladı. Fiyatlardan hızlı artan tek şey Türkiye’nin baktığı sığınmacı sayısı… Acaba nedir bunun sınırı? 15 milyon sığınmacı mı? O kota doldu gibi… Peki, 20 milyon ideal mi? Ya da 25 milyon kişi gelse yeterli mi? Ülkeyi bitirmeye ant içmiş sanki… Çok seviyorsa gelenlerden 200-300 tanesini saraya yerleştirelim, örnek olsun ümmete… Küçük porsiyonlarla beslenirlerse fazla sorun çıkmaz bence… Ülke ülke değil topyekun darülaceze…
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