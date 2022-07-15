Murat Muratoğlu: Avrupa para biriminin zayıflığı ister istemez can sıkacak

Önce Euro ile dolar paritesi eşitlendi. Yirmi yıl önceki yerine geldi. Euro değer kaybetmeye devam etti ve değeri doların altına indi. Peki, bizim için nedir önemi? Maalesef ciddi… Avrupa Birliği, Türkiye için dış ticaret, doğrudan yabancı sermaye, sıcak para ve diğer borçlanma hareketleri açısından en önemli ortak… Avrupa para biriminin zayıflığı ister istemez can sıkacak.

Türkiye’nin ihracat ve ithalatında bir denge söz konusu… Hemen hemen aynı oranlarda… Yalnız Türkiye’nin en büyük gelir kalemlerinden turizmde Euro’nun büyük ağırlığı var. Nitekim borç ödemelerimizin üçte ikisi de dolarla olunca Amerikan para biriminin güçlenmesi Türkiye’yi vuruyor. Borcumuz olduğu yerde artıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı