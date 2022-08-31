Murat Muratoğlu: Amerika’nın direkt şirketlere yaptığı uyarının birçok anlamı vardı

Muhatabı Türkiye Devleti olması gereken Amerika’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı kale almayıp direkt şirketlere yaptığı bu uyarının birçok anlamı vardı. Nitekim Nebati bir süre sonra çıkıp sosyal medya üzerinden tweet atarak “iş dünyasının endişe etmesine gerek yok” mesajını paylaştı. Kimin endişe etmesi gerektiğini söylemedi. Erdoğan zaten o topa hiç girmedi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Halkbank davasının gündemden düşmesi, S-400 yaptırımlarının dondurulması tehlikenin sona geldiği anlamına gelmiyor. Ülkede var olan döviz kıtlığı bizi mecburen çizgi dışına çıkartıyor. Şirketler kendi başlarının çaresine baksınlar, önlemlerini alsınlar. İki gün sonra “bana mı sordunuz” derler ortada kalırlar… Daha önce demişlikleri var!

Murat Muratoğlu’nun yazısı