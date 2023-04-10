Murat Muratoğlu: Altına hücum

Yılda yaklaşık 3.500 ton altın üretiliyor… Yani yaklaşık 200 milyar dolarlık altın çıkartılıyor… Peki, altın dünya piyasalarında ne kadar alınıp satılıyor… Ortalama 150 milyar dolar, bir günde! Bunun anlamı 10 günde 7.5 yıllık altın üretimi alınıp satılıyor. Anlayacağınız fiyatı arz-talep ile değil kağıt üzerinde ortaya çıkıyor. Gram altın, dolar ve ons fiyatının çarpımı ile fiyatlanırken, bunun dolar bacağı Merkez Bankası’nın baskılaması nedeniyle aksıyor. Altının ons fiyatı artıyor. Fiyat yukarı gidiyor. Oysa Türk Lirası karşısında fiyatını katlamayan ne kaldı ki? Haliyle saklaması kolay diye şirketler bile altın peşinde… Zira dolar alsalar Merkez Bankası müfettişleri enselerinde… Politika faizinin enflasyonun altında ve negatif düzeyde tutulması, dövizin Merkez Bankası rezervlerini eksiye düşürme pahasına döviz satışlarıyla baskılanması, ihracatçının dövizinin yüzde 40’ına el konulup karşılığında Türk Lirası verilmesi altını ön plana çıkarttı. Büyük tasarruf sahipleri varlıklarını iktidara ve enflasyona karşı korumak, sermayelerini güvenceye almak için altına yöneldi. Altına olan talep, altın ithalatını patlattı!
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