Murat Kurum: 301 bin bina acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Diyarbakır. Fotoğraf: AA

Elazığ Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşan Kurum şunları dedi: “Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.”

Depremlerdeki can kaybıysa 45 bin 589.