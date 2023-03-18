Depremlerde can kaybı 49 bin 589’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 589’a çıktı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde hayatını kaybeden 49 bin 589 kişiden 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) basın toplantısı düzenleyen Oktay’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler gerekse Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketinin ardından devletimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Selin yaşandığı ilk andan itibaren Adıyaman ve Urfa ilimizde yine AFAD personeli, jandarma, emniyet, TSK personelimiz arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yaptı. Selde maalesef 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımızın arama çalışmaları da sürmektedir. Adıyaman ilimizde elektrik kesintisi an itibariyle bulunmamaktadır. Yine Şanlıurfa ilimizde birkaç abone hariç elektrik tamamen verilmiştir.

*Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin lira olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası bağışçılarımız tarafından AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

*480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Depremden etkilenen illerimizde toplam 108 bin 155 konteyner kurumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımız barınma hizmeti sunulmaktadır.

*Çadırkent ve konteyner kentlerdeki, her bir çadır ve konteyner ikametgah olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bunun anlamı şu: Seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde biz burada her bir vatandaşımızın anayasal hakkını kullanmasını arzu ediyoruz. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, depremzede vatandaşlarımızın oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Herhangi bir tereddüde gerek yok, çok rahatlıkla bulundukları yere ikametgahlarını alabilirler. Oylarını da bu ikametgahta kullanabilirler. Şu ana kadar da ikamet değişikliği yapan 345 bin 97 vatandaşımız bulunmaktadır.