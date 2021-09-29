Murat İde: Siyasette taşlar yerine oturacak

Türkiye, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, 6 gündür, ilk seçime dair bambaşka mevzular konuşuyor..

Daha başka şeyler de konuşulacak..

Sistemin sebep olduğu fakirlik konuşulacak.. Dolayısıyla, sistemin sorumluluğu ve değişim zorunluluğu konuşulacak..

Yolsuzluk konuşulacak.. Dolayısıyla, sistemin sebep sorumluluğu ve değişme zorunluluğu konuşulacak..

Gençlerin işsizliği, çiftçinin çaresizliği, esnafın sıkıntıları, emeklinin feryadı, kadınların isyanı ve bunun sorumlusu olan sistem konuşulacak..

Bir başka deyişle, siyasette taşlar yerine oturacak..

Murat İde’nin yazısı