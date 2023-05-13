Murat Ağırel: Yarınki seçim bir referandum

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik virajını pazar günü dönecek. Evet her seçim kritiktir önemlidir ancak yarın yapacağımız seçim gizli bir referandum niteliğinde.
Artık ülkenin nasıl yönetileceğini de seçeceğiz.
Tek adamların yöneteceği göstermelik Meclis’in olduğu “meşrutiyet” yönetimi mi yoksa parlamenter demokrasi ile güçler ayrılığının olduğu denetimin sağlandığı bir yönetim şekli mi?
Eğer Erdoğan’ı seçersek bu “tek adam” sadece Erdoğan olmayacak. Rejim, her defasında iyi liderler tarafından değil, kötü liderler seçildiğinde de onun duygu ve kararlarına göre sürüklenecek.
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