Murat Ağırel: Sahaları gezerek, çalıştıkları yerleri kömür baronlarına peşkeş çekiyorlar

Özetlersek mesele şu…

Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü’ne ait maden sahalarına büyük kömür baronlarının çantacıları dadandı.

Bunlar sahaları gezerek, çalıştıkları yerleri doymak bilmeyen kömür baronlarına peşkeş çekiyorlar. Kamu eliyle yapılan tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan bu ocaklardan Devletin işçisi başka panoya kaydırılarak, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin alt şirketine devrederek, oradan da kendi istedikleri başka şirkete veriyorlar. Bunu da Maden Kanununda yapılan değişiklik üzerinden yapıyorlar.

Hem de ihalesiz, sessiz sedasız milyonlarca liralık maden sahasının yönetim kurulu kararı ile devri gerçekleştiriliyor.

Murat Ağırel’in yazısı