Murat Ağırel: Ödeme krizi mi var?

Bir süredir devlette ödeme ve ödenek sıkıntısının olduğu şüphesi konuşuluyor.

Bu, maaşları ödeyememek gibi bir kriz değil. Onu zaten para basarak bir şekilde hallediyorlar.

Üstelik devletin yüzde 80’ine yakın gelirlerinin vergi gelirleri olduğu düşünüldüğünde bunun olması pek olası gözükmüyor.

Fakat bütçenin yılın yarısında tükenmesi ve ek bütçe hazırlanmasının ardından geçen günlerde çıkan bir haber bu şüpheyi artırdı.

Bloomberg’den Fırat Kozok, Kerim Karakaya ve Çağan Koç’un haberine göre, Türkiye, Rusya’dan doğal gaz ödemelerinin bir kısmının ertelenmesini istedi.

İsmini açıklamayan bir kişinin aktardığına göre, ödemelerin bir kısmı 2024’e ertelenmek isteniyor. Söz konusu görüşmeler, iki ülke arasında BOTAŞ’ın yükümlülüklerinin %25’ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren anlaşmadan sonra gündeme geldi.

Murat Ağırel’in yazısı