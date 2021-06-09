Murat Ağırel: İktidar değişimi ile birlikte ahlak depremi yaşanması gerekiyor

Biz vatandaşlar yukarıdaki dövüşmeleri, kavgaları, ihale usulsüzlüklerini izlerken aslında aşağıda halkın parasını, bizlere göre büyük büyük onlara göre ufak ufak tırtıkladıklarının farkında değiliz.

Benzer ihalelerde tek bir ufak belediyeden o kadar çok paralar kazanmışlar ki büyük resme baktığınızda bu ülkenin başına çökmüşler ve hazineyi boşaltıyorlar.

Bu ülkede iktidar değişimi yeterli olmayacak.

İktidar değişimi ile birlikte ahlak depremi yaşanması gerekiyor.

Belediyeler harcadıkları paranın babalarının parası olmadığını, alın teri ile çalışıp vergilerini ödeyen yurttaşların ve çocuklarımızın parası olduğunu idrak etmesi gerekiyor.

İdrak edebilirler mi, sanmam.

Çünkü toplu bir yozlaşmanın eseri bu…

Nasıl Marmara Denizi’nde yıllardır süren kanalizasyon deşarjları müsilaj sorunu yarattıysa, bugün de yıllardır süregelen yozlaşma, artık karşımıza her yerde çıkıyor; Köy muhtarlıklarından büyükşehir belediyelerine, hatta bakanlıklara kadar.

Murat Ağırel’in yazısı