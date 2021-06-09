Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: İktidar değişimi ile birlikte ahlak depremi yaşanması gerekiyor

Biz vatandaşlar yukarıdaki dövüşmeleri, kavgaları, ihale usulsüzlüklerini izlerken aslında aşağıda halkın parasını, bizlere göre büyük büyük onlara göre ufak ufak tırtıkladıklarının farkında değiliz.

Benzer ihalelerde tek bir ufak belediyeden o kadar çok paralar kazanmışlar ki büyük resme baktığınızda bu ülkenin başına çökmüşler ve hazineyi boşaltıyorlar.


Bu ülkede iktidar değişimi yeterli olmayacak.

İktidar değişimi ile birlikte ahlak depremi yaşanması gerekiyor.

Belediyeler harcadıkları paranın babalarının parası olmadığını, alın teri ile çalışıp vergilerini ödeyen yurttaşların ve çocuklarımızın parası olduğunu idrak etmesi gerekiyor.

İdrak edebilirler mi, sanmam.

Çünkü toplu bir yozlaşmanın eseri bu…

Nasıl Marmara Denizi’nde yıllardır süren kanalizasyon deşarjları müsilaj sorunu yarattıysa, bugün de yıllardır süregelen yozlaşma, artık karşımıza her yerde çıkıyor; Köy muhtarlıklarından büyükşehir belediyelerine, hatta bakanlıklara kadar.

Murat Ağırel’in yazısı

SON HABERLER

Çıkmadık candan umut kesilmez!

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough tarafından hazırlanan ‘Breaking Boundaries’ adlı belgesel, gezegene verdiğimiz tahribatı ve karşı karşıya olduğumuz durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.