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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: İfade özgürlüğü sadece AKP için var

Bir iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un tasarladığı etiketlerin marketlerde satılan temel gıda maddelerinin üzerine yapıştırıldığı fotoğrafları gördüm. 

Herkes hayat pahalılığından şikâyet ediyor. Sloganda ise “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazıyor. 


Akkoyun’un İzmir’de gözaltına alındığı haberini okudum.

“Kafanızı keseceğiz” diyenlerin karakola davetiye ile çağrıldığı, milyarlık ihaleleri sahte belge ile kazanan, naylon faturalar ile vergi kaçıranların makam mevki aldığı, sırtının sıvazlandığı bir ülkede normal şeyler bunlar…

İfade özgürlüğü sadece AKP için var. O kadar özgürler ki istediklerini yapabiliyorlar.

Murat Ağırel’in yazısı

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