Murat Ağırel: Hizbullah, HÜDA PAR’ın kendisi

Hizbullah HÜDA PAR’ın kendisi zaten.

Bakın bir bağlantı daha yazayım.

Örgüt, 1970’li yılların sonunda Batman’da İkra ve Diyarbakır’da Menzil Kitabevi çevresinde yer alan dini grupların bir araya gelmesiyle oluştu.

Bu dönemde Batman’da yaşayan Hüseyin Velioğlu, Milli Türk Talebe Birliği ile Milli Selamet Partisi’nin gençlik kolu olan Akıncılar Derneği içerisinde siyasi faaliyet yürütüyordu.

Yani bir anlamda onların içerisinden ortaya çıktı. HÜDA PAR’lılar ise daha geçen mart ayında Akıncılar Hareketi’nin teşkilatlanma sürecini başlattığını duyurduğu toplantıya katıldılar. Toplantının baş davetlisi de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ydu.

Özetle Erdoğan, aslında sürekli dirsek temasında olduğu bu aşırı sağcı, terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş isimlerle bu kez kol kola girdi.

40 yıllık siyasi hayatında ilk defa böyle bir hamle yaparak olumlu bir sonuç almaya çalışıyor fakat getireceği 200 bin oydan daha fazlasını kendisine kaybettirdiğinin farkında değil.

Murat Ağırel’in yazısı