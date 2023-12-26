Murat Ağırel: DEVA Partisi teşkilatını saran bir saadet zinciri ya da ponzi sistemi kurulmuş

Milyonlarca gariban takır takır vergisini verirken ne yazık ki devlete vergi vermeyen, “naylon” faturalar ile dolandırıcılık yapan kişi sayısı inanılmaz artmış durumda.

Savcılıklara verilen bir suç duyurusu ve belgelerine ulaştım. İddiaya göre üçüncü kişiler üzerine kurulan şirketler aracılığı ile piyasaya naylon fatura veriliyor.

Faturalara baktım akıl alır gibi değil. DEVA Partisi teşkilatını saran bir saadet zinciri ya da Ponzi sistemi kurulmuş. Baştan söyleyeyim dosya inanılmaz karışık. Tane tane anlatayım…

Şikâyetçiler Ahmet Teke, Mehmet Kaya Bayar ve Bayram Şen. Şikâyet edilenler ise Mehmet Turan Veziroğlu, Mehmet Aydın, Burak Ustaoğlu.

Veziroğlu çakarlı araçla parti etkinliklerine katılan, Ali Babacan’a pırlanta rozet takan bir parti yöneticisi. Birçok parti etkinliğinde de üst düzey yöneticiler ile fotoğrafları var. Olayların parti görevlileri üzerinden dönüyor olması işin içine siyaseti de sokuyor.

Savcılığa sunulan dilekçede yer alan iddiaya göre DEVA Partisi Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Veziroğlu, “plastik ithalatı yapıyorum ve yüksek kâr elde ediyorum” diye iş insanları Teke, Bayar, Şen’den yatırım adı altından para alıyor. Sonrasında sıklıkla duymaya alıştığım yöntemlerde olduğu gibi ise 4-5 ay düzenli kâr paylaşımı adı altında ödeme yapıyor. Düzen bozuluyor ve para ödenmemeye başlıyor. Para yatıran kişiler Veziroğlu’na ulaşmaya çalışınca iddialara göre türlü bahanelerle süreyi uzatmaya çalışıyor. Önce alacaklılarından birini arayıp polisin kendisini aldığını beyan ediyor. Sonra bu kişi Veziroğlu’nun eşini de alarak karakollara gidiyor ancak bulamıyor. Veziroğlu’nun eşi kocasının kayıp olduğunu beyan ediyor karakolda. Veziroğlu alacaklılara gönderdiği WhatsApp mesajında polislerin kendisini aldığını, karakolda olduğunu bildiren ses kaydı gönderiyor.

Murat Ağırel’in yazısı