Murat Ağırel: 15 Temmuz’daki FETÖ’cüler dağdan mı indi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayı izlediniz mi?

Ben ağzım açık izledim. Ne dediğinin farkında olmayan, inancını ideolojiye dönüştürmüş bir insan gördüm.

Konuşmasında MEB’in sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yaptığı protokolleri anlattı. “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK’lerle, 986 tanesi ise TEMA’dan Kızılay’a bir sürü STK’yle” dedikten sonra sözü cemaatlerle yapılan protokole getirdi.

Bakan Tekin, “Bunların içerisinde sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gerekçesini de şöyle açıkladı: “Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK’lerle protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim.”

Pes artık. Çocukların istismar edildiği, illa cinsel istismar değil kastettiğim tüm düşünsel dünyalarının yok edildiği, yeteneklerinin yok edildiği cemaatleri utanmadan alıp eğitimin içerisine sokuyor.

Murat Ağırel’in yazısı