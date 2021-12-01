Mülkiyeliler’den Boğaziçililere selam ve ödül: Can Candan’a takdim edilecek

Mülkiyeliler Birliği, 2021 Mülkiye Büyük Ödülü’nün ‘Boğaziçi Demokratik Direniş Bileşenleri‘ adına Can Candan’a verilmesinde karar kıldı.
Direnişin akademik özgürlük adına çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, “10 Şubat 2017 tarihinde Fakültemiz öğretim üyelerinin cübbelerini polis postallarıyla çiğneten otoriter zihniyet ile 4 Ocak 2021’de bu kez Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini içeri almamak için kapılara kelepçe vuran otoriter zihniyet maalesef aynı zihniyettir” dendi.
Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.
İnci vekaleten atandığı dönemde, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son vermişti. Candan, her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde düzenlediği eylemlerin fotoğraflarını yayınlıyor ve öğrencilere destek veriyordu.
Mülkiyeliler Birliği ödülün verilme gerekçesini şöyle açıkladı:
- 2 Ocak 2021 tarihinde, son seçimlerde iktidar partisinden aday adayı olan ve doktora tezinde intihal iddiaları bulunan bir kişinin, iktidar partisinin genel başkanı ve onun partili cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından, üniversite yönetimlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ederek üniversitenin demokratik yapısına, kurumsal özerkliğe ve akademik özgürlüğe güçlü biçimde sahip çıkmaları,
- Türkiye’deki siyasi iklimin en sert döneminde, 220 günü aşkındır, her türlü ağır koşula rağmen demokratik tepkilerinden bir an olsun geri adım atmayıp akademik özgürlüğün üniversite için olmazsa olmaz olduğu düşüncesindeki ısrarları ve kararlılıkları,
- Üniversiteyi üniversite yapan en önemli niteliklerin, öğrencisinden idari ve teknik personeline, akademisyeninden mezununa kadar kolektif bir emekle yaşam bulduğunu göstermeleri,
- Demokratik, kamusal, nitelikli, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimsel ve laik bir öğrenme ortamını talep ederken gözaltına alınmalarına, darp edilmelerine, tutuklanmalarına rağmen, yaratıcı ve eleştirel akılla siyasi tarihimizden silinmeyecek bir demokratik tepkiyi örgütlemeleri.