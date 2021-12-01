Mülkiyeliler’den Boğaziçililere selam ve ödül: Can Candan’a takdim edilecek

Mülkiyeliler Birliği, 2021 Mülkiye Büyük Ödülü’nün ‘Boğaziçi Demokratik Direniş Bileşenleri‘ adına Can Candan’a verilmesinde karar kıldı.

Direnişin akademik özgürlük adına çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, “10 Şubat 2017 tarihinde Fakültemiz öğretim üyelerinin cübbelerini polis postallarıyla çiğneten otoriter zihniyet ile 4 Ocak 2021’de bu kez Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini içeri almamak için kapılara kelepçe vuran otoriter zihniyet maalesef aynı zihniyettir” dendi.

Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

İnci vekaleten atandığı dönemde, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son vermişti. Candan, her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde düzenlediği eylemlerin fotoğraflarını yayınlıyor ve öğrencilere destek veriyordu.

Mülkiyeliler Birliği ödülün verilme gerekçesini şöyle açıkladı: