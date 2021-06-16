Muharrem Sarıkaya: Türkiye için geniş bir paragraf açıldı

NATO, terörle mücadele eden üyesine destek vereceğini de beyan etti; ortakların terörle mücadele kapasitesini geliştirmeye ilişkin ayrı bir paragraf koydu.

Bu ilk başlangıçta göçmenler ve bölgedeki tutumu dolayısıyla övgü ile söz edilen Türkiye için çok önemli; çünkü bugüne kadar müttefiklerinden beklediği desteği alamamaktan yakınıyordu.

Sadece bununla da kalınmadı, Türkiye için geniş bir paragraf açıldı ve Suriye’den gelen füzelerden, mültecilere kadar geniş bir destek açıklamasında bulunuldu.

Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın işletilmesinin devamı için Türkiye’ye yüklenen görev de belki de bunların getirisi oldu.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı