Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde CHP’ye mesafeli kesimlerle buluşuyor

Habertürk Gündem Özel programımız için gittiğimiz CHP Genel Merkezi’ndeki odasında yayın öncesi sohbet ederken, “Size mor reyhan çayı ikram edeyim mi?” diye sordu. (…)

Ben sohbet sırasında, “Son dönem akşam saat 20.00-21.00 sonrası çok az sayıda parti yöneticiniz veya milletvekiliniz ile basına haber vermeden farklı kesimlerle buluştuğunuz haberleri geliyor” diye konuyu açtım…

Gülümsedi, son dönem bunu sıklaştırdıklarını belirtti.

“CHP’ye mesafeli olan kesimler bunun ağırlıklı bölümü” dedi.

Son dönem imam, müezzin ve vaizeler ile buluştuğuna yönelik duyumumu aktarınca, doğruladı ve bu toplantılardan çok memnun ayrıldığını belirtti…

“Onlarla çok memnun ayrılıyoruz” dedi ve vaizeler ile buluştuğunu, onların CHP’ye bakışını dinleyip, kendisinin de bu konulara ilişkin düşüncelerini paylaştığını belirtti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı