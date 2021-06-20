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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Gelmemesi bir, gelmesi bin dert…

Gelmemesi bir, gelmesi bin dert…

Sözünü ettiğim Türkiye ekonomisinin ciddi gelir kaynağı olan ve bu yıl gelmesinde sorun yaşanan turistler.


Almanya ve Fransa’nın karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Rusya’ya da yarın uçuşları başlatma kararını açıkladı.

Ancak, bu karar dünyanın birçok yerinde ciddi şekilde endişe yaratan, Delta mutantı bilim insanlarının en büyük endişesi…

Hindistan’da ortaya çıkan mutant, İngiltere’nin normalleşme takvimini 19 Temmuz’a ötelemesine neden olurken, Almanya’nın da ek tedbirler almasına yol açmıştı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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