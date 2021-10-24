Muharrem Sarıkaya: Bir adım sonrası fiyat dondurma mı?

Dünyaca ünlü ekonomist Daren Acemoğlu’nun bu hafta TÜSİAD toplantısında da vurguladığı gibi toplum devlet güç dengesinin korunduğu yerlerde gelişim sağlandı…

Onun dışındakilerde ise yapı bozuldu.

Bütün bunları yazmamın nedeni Merkez Bankası’nın son faiz kararı sonrasında nelerin nasıl gelişeceği veya bir sonraki adımda nelerin gelebileceğine yönelik.

Telefonda sohbet ederken Prof. Dr. Hakan Kara’ya soruyu yöneltince, Arjantin örneğini anımsattı.

Konuşmamız sohbet kapsamında kaldığı için çok detaya girmedikçe, konunun Merkez Bankası’nı çoktan aştığının da altını çizmekle yetindi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı