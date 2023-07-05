Muharrem İnce: CHP’de Atatürk gelse kurultay şansı zor olur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘ilkeli’ ve ‘şeffaf’ bir şekilde olduğu sürece CHP’yle işbirliğine açık olduğunu söyledi. İnce, CHP kurultayına ilişkin, “Tahminim şu: Atatürk gelse şansı zor olur” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve İnce yarışmıştı.

Muhalifler, İnce’yi ‘oyları böldüğünü’ için eleştirmiş, son ana kadar ‘direnen’ İnce, seçime üç gün kala muhalefeti suçlayıcı bir dille adaylıktan çekilmişti. İnce, çekilme nedenini ‘partinin baraj altında kalmasını engellemek’ olarak açıklamıştı. Ama Memleket Partisi baraj altında kalmıştı.

İnce, seçimden beri devam eden sessizliğini Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a bozdu. Altılı masanın ‘FETÖ’yle ortaklık’ yaptığını savunan İnce, Atatürk’ün bile CHP kurultayında şansının zor olduğunu dile getirdi. Memleket Partisi’nin lideri, CHP’yle işbirliğine açık olduğunu da belirtti.

İnce, şunları söyledi:

*2018’de CHP’nin adayı İnce’ydi. Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek adaydı. O zaman muhalefetin oyu yüzde 47,2’ydi. Şimdi ikinci turda yüzde 48. Demek ki hiçbir artısı yok. Bütün olumsuzluklar ortadayken, altılı masa zoru başardı. Bu seçimde kazanmak değil, kaybetmek zordu.

Altılı masaya gerek yoktu

*Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı yanlıştı. “Cumhurbaşkanı yardımcısının onayı olmadan cumhurbaşkanı işlem yapamaz” açıklaması yanlıştı. PKK’nın, FETÖ’nün açık desteği yanlıştı. İnsanlara şunu sundular: Erdoğan mı, B seçeceği mi? B seçeneğinin kim olursa olsun kabul göreceği üzerine kurgu yaptılar. Bu da doğru değildi.

*Benim önerim şuydu: Altılı masaya gerek yok. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, o da Akşener olsun. Ben de destek vereyim. Bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Beraber miting yapacaktık. Seçimi kazanacaktık. Sonuç kesin değişirdi. Düşünsenize, adaylıktan çekilen adama oy veriyor insanlar. Cumhuriyet tarihinin en fazla iptal oyu bu seçimdedir. Kılıçdaroğlu’na vermedi insanlar. Onların gönlü kazanılabilirdi.

‘FETÖ’yle ortaklık kurdular’

*Cumhuriyet tarihinde İnce’den başka hiç kimse bu kadar linç edilmedi. Kasetler montajdı. Benim kelleyi kesmiş, yapıştırmışlar. Dekontlar montajdı, doğru değildi. Beni itibarsızlaştırmayı tercih ettiler. FETÖ’yle ortaklık kurdular. Uyarmama rağmen dinlemediler. Seçmeni korkutarak, taktik güttüler. “Bu son seçim, batarız, biteriz.” Sürekli seçmeni korkuttular. Ya İnce’nin taraftarı, adam hakkında sahte dekontu yayınlarsan sana oy verir mi? Ben “Verin” desem de vermez.

‘Hemen istifa ederdim’

*(28 Mayıs akşamında) İstifa ederdim. Hemen o akşam istifa ederdim. (Yunanistan ana muhalefet lideri) Çipras kadar olamayacağız mı yani?

*Kakafoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir.

CHP’yle işbirliği şartları

*(CHP’yle işbirliğine hala açık mısınız sorusuna) İlkeli, şeffaf, halkın gözünün önünde olan, ama makam mevki koltuk peşinde olmadan tabi ki işbirliği yapılabilir.

‘Atatürk gelse kurultay şansı zor olur’

*CHP’de genel başkanın nasıl seçileceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim, neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim. Tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur.

Suçu kendisine atacaklar diye çekilmiş

*Bakın, martın başında Memleket Partisi’nin oyu yüzde 10’du. İnce’nin oyu yüzde 16’ydı. Nisana kadar böyle gitti. Öyle manipüle ettiler ki toplumu: “Yüzde 100 kazanılıyor seçim, İnce pişmiş aşa su katıyor.” Bunu gördüm. “Bunlar seçimi kaybedecekler. Sonra bütün suçu bana atacaklar. Çekileyim” dedim.

‘Açıklama yapsam bunun sonu gelmez’

*(Kılıçdaroğlu’na neden destek vermediniz sorusu üzerine) Arkadaş benden istenen neydi, ‘çekil’di. Çekildik. Bu sefer de “Destek açıklaması yap.” Açıklama yapsam, bir daha yap, bunun sonu gelmez. Çekildik, daha ne istiyorsun? Bunlar müridim değil ki. “Bak, sahte dekontlar dolaşıyor, CHP Genel Merkezi’nden bunları yayıyorlar, yaptırma, ikinci tur var” dediğim zaman engellemiyorlarsa ne yapacağım yani?

*(Seçmenlerim) İptal oy attılar.