Muhalefetten TTB'ye destek ziyareti: 'Mücadeleyi ortaklaştırma zamanı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına karşı TTB’yi ziyaret eden muhalefet partileri ve meslek örgütleri ‘mücadeleyi ortaklaştırmanın’ gerekliliğini vurguladı.

Fotoğraf: TTB

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle görülen davada, üyelerin görevden alınmasına karar verilmişti.

Karar üzerine TTB’nin seçili kurullarının üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri dayanışmak amacıyla TTB’de bir araya geldi.

TTB’nin aktardığına göre dayanışma ziyaretine gelenler arasında CHP, HEDEP ve TİP milletvekilleri ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Sol Parti yönetici ve üyeleri yer aldı.

TTB’ye gelen kurumların temsilcileri kısa sözler aldı. Yapılan konuşmalarda yargı yoluyla yapılan saldırıların sadece TTB’ye değil, topyekun toplumsal muhalefete yönelik olduğu vurgulandı.

Konuşmalarda bugün gösterilen dayanışmanın, ortak bir mücadele çizgisine dönüştürülmesi gerektiğinin altı çizildi.