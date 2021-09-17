Muğla’da yıldırım düşmesi sonucunda üç günde 37 yangın çıktı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kente düşen yıldırımlar sonucu üç günde 37 yangının çıktığını açıkladı. Yangınların 32’sinin orman, beşinin tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Muğla ve ilçelerinde 14-16 Eylül tarihleri arasında zaman zaman etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu üç günde 37 yangın çıktı.

Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi. Karadan arazöz ekipleri de hortum sererek müdahalede bulunup alevlerin büyümesini engelledi.

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi. 1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise iki helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Dört dekar alan zarar gördü.