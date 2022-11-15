Muğla’da ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunmuştu: Eşi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda bir kadın cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.Ç. tutuklandı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İlçede 24 Ekim’de cesedi bulunan cesedin S.Ç.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

AA’nın haberine göre eşi S.Ç.’nin evden kırmızı bir arabaya binerek ayrıldığı ve kendisinden haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurusunda bulunan Ö.Ç. gözaltına alındı.

Yaklaşık dokuz saat süren sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ç. daha sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti.

İfadesinde ‘kendisini korumak için aralarında arbede çıktığını’ iddia eden Ö.Ç. bıçakladığı S.Ç.’nin öldüğünü anlayınca cesedi ormanlık alana attığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.