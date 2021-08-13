Muğla’da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan kişi tutuklandı

Muğla’da orman yangınlarıyla ilgili paylaşımlar yaparak ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği’ iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Muğla Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ‘sanal devriye’ sonucu, A.Y. kentte çıkan orman yangınlarıyla ilgili ‘provokatif paylaşımlar’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.

Ankara başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili ‘Help Turkey’ (Türkiye’ye Yardım Edin) etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Aynı gün Muğla’nın Marmaris ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi” demişti.