Muğla’da ‘Buzağım Doğdu İhbar Hattı’ kuruldu

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi kapsamında kurulan ‘Buzağım Doğdu İhbar Hattı‘ ile yeni doğan buzağıların takibi yapılıyor.

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AA’nın aktardığına göre ‘Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi’ kapsamında Menteşe ilçesinde devam eden çalışmalarda sağlıklı buzağının doğması sağlanarak hem verimliliğin hem de kalitelinin artırılması hedefleniyor.

Proje görev alan ekipler, eğitim, yayım çalışmalarının yanı sıra oluşturulan ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya ilk müdahaleyi yaparak işletmelere gidiyor.

İşletmelerde yeni doğan buzağıların kolostrum kalitesinin üreticiler tarafından da ölçülmesi sağlanarak depolama işlemleri yapan ekipler, projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiriciler arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verecek.

‘Türkiye’de ilk’

Hattına gelen bir talep doğrultusunda Menteşe ilçesinde ekiplerle ihbara giden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, projenin Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.

Birçok ilden projenin takip edildiğini belirten Saylak şunları söyledi: “Yeni doğan buzağımızı gerekli göbek kordonu dezenfeksiyonu, ağız sütünü alıp almadığını ve ağız sütü kalitesi ölçerek havalandırılması, düzgün bir yatak yapılması, bağışıklığını güçlendirmek için serumunu yaparak, üreticimizi de bilgilendirerek, doğan buzağılarımızı kaybetmemek adına önemli bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptık.“

Buzağı doğumlarında kayıp oranlarını yüzde 4’lere indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Saylak, projeyi il geneline yaymak istedikleri kaydetti.