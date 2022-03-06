Muğla’da bir köpek ağaca boynundan asılı halde ölü bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde bir köpek ağaca boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

Akyaka Mahallesi’nde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kaya Mezarlarına giden yoldaki zeytinlik içerisinde, bir köpeği zeytin ağacına asılı olarak gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köpeğin boynundan iple asılmış haldeki fotoğrafları, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Duruma tepki gösteren hayvansever Pakize Damla Önadım, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

AA’ya konuşan Önadım, şunları kaydetti: “Hayvanın sahibine ulaştık. İki köpeği daha var. Akşamları genelde köpeklerini tavuklara tilki falan gelmesin diye serbest bırakıyormuş. Hayvan iki gündür eve gelmiyormuş. Olay karşısında sahipleri de çok şaşkın. Kimseyle bir tartışma yaşamadıklarını söylüyorlar. Kim böyle bir şey yapabilir? ‘Birini rahatsız ettiyse gelip bizi uyarsalar zaten biz hayvanı serbest bırakmazdık’ diyorlar.”

Ekiplerin çalışması sürüyor.