Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 05:04’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
EURO 2024 son 16 turu maçında Almanya, Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı’nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, bu adımıyla ülkeyi krizden kurtardığını savundu.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı ‘gizli tanık’ soruşturması kapsamında altısı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
EURO 2024’te İsviçre, İtalya’yı 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
İzmir’de 16 ayrı noktada çıkan yangınlardan 11’i kontrol altına alındı.