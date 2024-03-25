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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 05:04’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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