Müge Anlı’nın programına çıkmıştı: Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı

Müge Anlı’nın programına çıkan Sinan Sardoğan, Avcılar’da 2018’de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı.

Müge Anlı’ya çıkan Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı

AA’nın aktardığına göre Firuzköy Mahallesi’nde 3 Ekim 2018’de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

Yapılan incelemede, Tokat’ta 65 yaşındaki Arife Gökçe’nin kayıp olarak aranmasıyla ilgili Müge Anlı’nın programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan’ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Sardoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat’ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, beş çocuk ve 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık 2022’de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe’nin kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı’nın programına katılmıştı.