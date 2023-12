MUBI Fest ilk kez İstanbul’da

İstanbul’da ilk kez düzenelenecek MUBI Fest’te uluslararası festivallerin favorisi altı film İstanbul Modern Sinema‘da izleyiciyle buluşacak.

İlki 2022 yılında São Paulo’da düzenlenen MUBI Fest, bu yıl Santiago, São Paulo, Bogota, Buenos Aires ve Meksiko şehirlerinden sonra ilk kez İstanbul’da.

Festival kapsamında Türkiye prömiyerini yapacak Michel Franco imzalı ‘Hatır’ (Memory) filmi dahil altı film gösterilecek. Ek olarak duyurulacak sürpriz etkinlikler de sinemaseverlerle buluşacak.

Hatır

Festival programı şöyle:

22 Aralık Cuma

Hatır / Memory (Michel Franco, 2023) – Basın Özel Gösterimi

23 Aralık Cumartesi

14:00 Güneş Sonrası / Aftersun (Charlotte Wells, 2022)

17:00 Mükemmel Günler / Perfect Days (Wim Wenders, 2023)

20:00 Sararmış Yapraklar / Fallen Leaves (Aki Kaurismäki, 2023)

24 Aralık Pazar

14:00 Hatır / Memory (Michel Franco, 2023)

17:00 Nasıl Seks Yapacağız? / How To Have Sex (Molly Manning Walker, 2023)

20:00 Priscilla (Sofia Coppola, 2023)