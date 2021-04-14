‘Muafiyet’ listesinde gazete ve televizyonlar var haber siteleri yok!

İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar için belirlediği listeden gazete-TV çalışanlarına yer verildi ancak haber sitelerinde çalışanlardan bahsedilmedi.

Fotoğraf: Pixabay

Ramazan ayı boyunca haftaiçi saat 19:00-05:00 saatlerinde, haftasonu ise tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bakanlığın 20 maddelik ek genelgesinde, kısıtlamadan muaf tutulacak meslekler sıralanıyor.

Reklam

Listenin 15’inci maddesinde gazetecilerden şöyle bahsediliyor: “Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları (…)”

Binlerce gazeteci internet sitelerinde çalışmasına rağmen, genelgede haber sitelerinden bahsedilmemesi dikkat çekti. Haber sitelerinde çalışan gazeteciler kanunen basın kartına sahip olamıyor. Genelgede adı geçen yayınlarda çalışan birçok kişinin de basın kartı olmadığı biliniyor. Buna karşın, muaf tutulacak gazetecilerde basın kartı şartı aranmadığı da görüldü.

Örneğin ünlü bir medya kuruluşunda video editörü olarak çalışan bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis kontrolünde kurum giriş kartını ibraz ediyor. Ya da bir başka gazeteci, bir gazetecilik kuruluşundan aldığı belgeyi göstererek muaf kişiler arasında yer aldığını kanıtlıyor.

Reklam

İçişleri Bakanlığı’nın geçen yılın kasım ayında yayınladığı genelgesinde, kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin, bu durumlarını sigorta kaydıyla kanıtlaması istenmişti.

Salgın döneminde işleri gereği sokakta çalışan gazeteciler, Covid-19 aşı takviminde öncelikli grupların arasına alınmıştı. Ancak ilk olarak basın kartı sahipleri aşı olmaya başlamıştı. Gazetecilik yapan ancak basın kartı verilmeyenlerin de daha sonra aşılanması bekleniyor.