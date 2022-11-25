MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’nın saldırısı sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

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MSB’den gelen açıklamada, yaşamını yitiren askerlerin Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal olduğu belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”