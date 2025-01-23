Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “‘Kışlasız bedelli askerlik’ çalışması bulunmamaktadır” bilgisini paylaştı.
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.
Sözcü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın T-70 Genel Maksat Helikopteri, yeni nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) envantere aldığını duyurdu.
Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlik iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır.
Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.”