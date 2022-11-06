MSB: Irak’ta bir asker şehit oldu, üç asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK’nın açtığı ateş sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini, üç askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar dendi: “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”